americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

NASA declara muerta su nave en Marte tras seis meses de silencio

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — Tras seis meses de silencio, la NASA declaró muerta a su nave Maven, que había enviado a Marte para estudiar la atmósfera del planeta rojo.

Fotos de Marte tomadas por el explorador Maven de la NASA, entregadas por la agencia espacial. (NASA via AP)
Fotos de Marte tomadas por el explorador Maven de la NASA, entregadas por la agencia espacial. (NASA via AP) AP

La agencia espacial confirmó el miércoles que la misión había terminado tras más de una década de observaciones.

Lanzada en 2013 para estudiar desde la órbita la atmósfera del planeta rojo, Maven misteriosamente dejó de transmitir a principios de diciembre después de pasar detrás de Marte. Los datos indican que la nave entró en un giro rápido, lo que alteró su órbita y agotó sus baterías.

Una junta de revisión convocada por la NASA a principios de este año concluyó que la nave es inútil y no puede recuperarse. Continúa una investigación sobre qué causó el problema.

Además de estudiar el clima marciano y observar el año pasado un cometa interestelar errante, Maven ayudó a retransmitir información de los exploradores Curiosity y Perseverance en la superficie.

La científica principal de Maven, Shannon Curry, de la Universidad de Colorado Boulder, manifestó que la nave realizó una serie de “descubrimientos asombrosos”.

Maven "realmente avanzó nuestra comprensión de la atmósfera marciana y su evolución”, Curry señaló en un comunicado.

___________________________________

The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y la Robert Wood Johnson Foundation. La AP es la única responsable del contenido.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Unas personas transportan bidones de agua en La Habana, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Unos 2,7 millones de cubanos sufren falta de agua en medio de la crisis energética

Destacados del día

Meliá abandona 15 hoteles en Cuba por las sanciones de Trump a GAESA y agrava la crisis turística

Meliá abandona 15 hoteles en Cuba por las sanciones de Trump a GAESA y agrava la crisis turística

Trump respalda a Abelardo de la Espriella y sacude la elección en Colombia: Tiene mi apoyo total

Trump respalda a Abelardo de la Espriella y sacude la elección en Colombia: "Tiene mi apoyo total"

ICE detiene a tres cubanos con antecedentes por abuso infantil, narcotráfico y hurto en Florida

ICE detiene a tres cubanos con antecedentes por abuso infantil, narcotráfico y hurto en Florida

Investigan la muerte de cuatro personas, incluidas dos niñas, en exclusiva comunidad de Doral

Investigan la muerte de cuatro personas, incluidas dos niñas, en exclusiva comunidad de Doral

Cacerolazos sacuden La Habana: vecinos salen a las calles tras apagones de hasta 22 horas diarias
VIDEO

Cacerolazos sacuden La Habana: vecinos salen a las calles tras apagones de hasta 22 horas diarias

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter