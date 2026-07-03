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Napoli contrata al exentrenador del Milan Massimiliano Allegri por 3 años

NÁPOLES, Italia (AP) — El Napoli, subcampeón de la Serie A, contrató oficialmente a Massimiliano Allegri como entrenador el viernes.

ARCHIVO - Massimiliano Allegri, entrenador del AC Milan, reacciona durante el partido de fútbol de la Serie A entre AC Milan y Cagliari, el 24 de mayo de 2026, en Milán, Italia. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo)
ARCHIVO - Massimiliano Allegri, entrenador del AC Milan, reacciona durante el partido de fútbol de la Serie A entre AC Milan y Cagliari, el 24 de mayo de 2026, en Milán, Italia. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo) AP

La noticia se esperaba desde hacía semanas, ya que Antonio Conte confirmó a finales de mayo que dejaría el Napoli y el AC Milan despidió a Allegri tras “un fracaso inequívoco” de temporada.

Allegri firmó un contrato de tres años con el Napoli.

Condujo al Milan al título de la Serie A en 2011 en su primera etapa al mando de los Rossoneri, y también llevó a la Juventus a cinco títulos de liga y el mismo número de trofeos de la Copa Italia.

Allegri, de 58 años, regresó al Milan el año pasado con la misión de devolver a los Rossoneri a la Liga de Campeones después de que el equipo terminara octavo en la Serie A la temporada anterior.

Sin embargo, pese a pasar gran parte de la campaña en las dos primeras posiciones y pelear por el título, una racha de apenas dos victorias en los últimos ocho partidos lo hizo caer al quinto puesto en la última jornada de la temporada.

El Napoli, que estuvo lastrado por problemas de lesiones durante toda la campaña, terminó segundo. Conte había guiado al equipo al título de la Serie A el torneo previo, en su primer año al mando.

Conte es uno de los principales candidatos para hacerse cargo de la selección italiana, lo que sería su segunda etapa como entrenador de la Azzurra.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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