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Naomi Osaka avanza a 2da ronda ante su afición en Tokio

TOKIO (AP) — Naomi Osaka doblegó a la italiana Jasmine Paolini ante sus compatriotas en el Abierto Pan Pacific, imponiéndose el martes por 6-3, 7-6 (4) para avanzar a la segunda ronda del torneo WTA 500 en Tokio.

Naomi Osaka devuelve ante Karolina Muchova en el Abierto de China, el martes 6 de octubre de 2026, en Beijing. (AP Foto/Andy Wong)
Naomi Osaka devuelve ante Karolina Muchova en el Abierto de China, el martes 6 de octubre de 2026, en Beijing. (AP Foto/Andy Wong) AP

La victoria de Osaka, séptima preclasificada, vengó su derrota ante Paolini el año pasado en el Abierto de Miami, su único enfrentamiento previo.

Osaka, de 29 años, sumó siete aces frente a solo uno de Paolini en un partido que duró 1 hora y 37 minutos.

La dueña de cuatro títulos de Grand Slam pasa por su mejor momentos en la gira desde que regresó tras dar a luz hace tres años a su hija, Shai.

Pero Osaka comentó esta semana que se alejaría del tenis si Shai se lo pidiera.

Elena Rybakina, la número uno de ranking de la WTA, recibió pase directo en la primera ronda.

Dos de las principales jugadoras se retiraron por lesiones: la número 2 Maja Chawlinska y la número 4 Belinda Bencic.

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