Decenas de naciones clausuraron la conferencia de una semana de la ONU sobre armas acordando “elaborar” un posible acuerdo sobre esos sistemas de armas autónomas letales para 2028. Pero no se comprometieron con las normas vinculantes que buscaba el secretario general de la institución, António Guterres, muchos países y activistas.

El resultado subrayó la dificultad de lograr resultados diplomáticos concretos en un contexto de conflictos globales y de grandes potencias militares que compiten por la supremacía.

Izumi Nakamitsu, alta representante de la ONU para asuntos de desarme, celebró un “logro significativo”, pero reconoció un escenario de “vaso medio lleno o medio vacío”, al citar las esperanzas de Guterres de alcanzar un pacto jurídicamente vinculante este año.

Activistas acusaron a potencias militares como Rusia y Estados Unidos de bloquear un lenguaje más contundente.

Stop Killer Robots lamentó un “mandato diluido”, y Beatrice Fihn, fundadora del grupo de defensa del derecho internacional Lex International, afirmó que la decisión equivale a posponer el asunto por otros dos años.

Señalaron que la mayoría de los países se mostró a favor de trabajar hacia un nuevo tratado, y Max Tegmark, especialista en aprendizaje automático del Instituto Tecnológico de Massachusetts y fundador del Future of Life Institute, dijo que “Los Estados han acordado que basta con solo hablar del tema, por 14to año, mientras estas armas permiten atrocidades”.

Antes de la cumbre, siete países propusieron iniciar negociaciones sobre un reglamento que podría impedir o limitar la capacidad de las máquinas de matar sin control humano ni rendición de cuentas. Ese esfuerzo no prosperó.

“La tecnología avanza más rápido que la diplomacia”, manifestó Frederico Meyer, embajador de Brasil, que se sumó a Austria, Bélgica, Irlanda, México, Nueva Zelanda y Panamá en la propuesta. “Los diplomáticos son muy lentos”.

Tras años de conversaciones, grupos activistas criticaron el obstruccionismo, en gran medida por parte de Rusia, que, al igual que otros países punteros en el desarrollo de armas con IA como Estados Unidos, quiere tener más libertad para desarrollar este tipo de armamento de alta tecnología.

Guterres, que deja el cargo a finales de año, había como plazo 2026 para iniciar negociaciones encaminadas a un acuerdo sobre sistemas de armas autónomas.

El papa León XIV y muchos grupos activistas y humanitarios han planteado la cuestión como un debate existencial, e instaron a actuar con rapidez para poner freno a las armas con inteligencia artificial antes de que se vuelvan tan habituales que resulte difícil regularlas.

Activistas sostienen que drones armados capaces de atacar objetivos de manera independiente ya se han desplegado en algunos casos puntuales en zonas de conflicto, pero aún no hay una implementación generalizada.

Las conversaciones de esta semana se centraron en la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, ratificada por 128 países, donde las decisiones se toman por consenso. Eso significa que cualquier país por sí solo puede frustrar un acuerdo, y que cualquier pacto se basará probablemente en un mínimo común denominador.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP