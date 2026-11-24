Aaron Donald (99) saluda a Myles Garrett (95), su compañero de los Rams de Los Ángeles, durante la primera mitad del partido contra los Commanders de Washington, en Landover, Marylanda, el domingo 8 de noviembre de 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Si alguien todavía dudaba de si Parsons planea debutar esta temporada en el SoFi Stadium, Garrett disipó esas dudas sin querer cuando le preguntaron sobre la comunicación previa al partido entre dos superestrellas que se han hecho amigos.

“El diálogo fue: ‘oye, hermano mayor, ¿tienes boletos extra?’”, contó Garrett con una sonrisa. “Yo le dije: ‘Sí, te tengo, hermano’. Se los conseguí, y tengo ganas de que esté ahí afuera y haga lo suyo, sintiéndose sano. Sé que tuvo que tomarse un poco más de tiempo, pero el juego es mejor cuando Micah Parsons está en el campo haciendo lo suyo”.

La víspera de Acción de Gracias marcará un punto de inflexión para estos jugadores y sus equipos, que ambos tienen marca de 6-4 y están fuera de la zona de clasificación a los playoffs de la NFC.

Los aficionados locales de los Rams por fin podrán ver a Garrett jugar por su equipo por primera vez, 11 partidos dentro de una temporada cuyo enfoque ha pasado de aspiraciones de Super Bowl a la simple clasificación a la postemporada.

Garrett se perdió siete partidos a principios de esta temporada mientras se recuperaba de una cirugía de rodilla, pero Parsons no juega desde el 14 de diciembre pasado, cuando su primera temporada con Green Bay terminó con una grave lesión de rodilla.

Aunque los Packers tienen a Parsons como “cuestionable”, fue activado el martes de la lista de bajas, y está claro que mentalmente está listo para liderar el empuje de su equipo en el tramo final de la temporada.

“Estoy muy concentrado”, afirmó Parsons. “Estoy totalmente enfocado en lo que tengo por delante, y entiendo lo que significa este partido el miércoles para la organización... y lo que significa para los playoffs. Y si puedo estar ahí afuera, quiero estar ahí afuera y me entusiasma en cualquier momento. Sólo nos quedan siete partidos, y quiero aprovecharlos si puedo”.

De manera muy apropiada para un partido con tanto talento para presionar al pasador, los Rams están aprovechando este foco festivo para estrenar sus uniformes alternativos “Fearsome White”, un tributo a la era “Fearsome Foursome” del equipo en los años 60, cuando tuvo una de las mejores líneas defensivas en la historia de la NFL.

El grupo actual de la línea de los Rams también es temible, con Garrett y Aaron Donald juntos, además del especialista en capturas Byron Young y el tacleador Kobie Turner, quien se espera que regrese tras una lesión.

“Cuando salimos ahí como uno solo y jugamos al máximo de nuestra capacidad, somos una unidad muy, muy aterradora”, comentó Turner. “Habrá oportunidades para nosotros”.

La línea ofensiva de los Packers parece estar lista para ser desestabilizada por Garrett y Donald: Green Bay viene de una derrota 30-10 ante Minnesota en la que Jordan Love fue capturado ocho veces, la mayor cantidad permitida por este equipo desde 2015.

Pero los Packers habían ganado cinco de seis antes de esa derrota, y entienden el escaso margen de error en el Norte de la NFC-

“Definitivamente sentimos la urgencia”, señaló el receptor de Green Bay Christian Watson. “Solo tenemos que hacer nuestro trabajo y dejar que todo lo demás se acomode solo, pero la urgencia definitivamente está ahí. Sabemos lo que está en juego. Sabemos la oportunidad que tenemos enfrente. Solo tenemos que encargarnos de ello”. ___

El redactor deportivo de AP Steve Megargee en Green Bay contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP