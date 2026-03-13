Myanmar adquiere más aviones de combate en medio de guerra civil

Foto entregada por el Departamento de Información de las Fuerzas Armadas de Myanmar que muestra aviones recién recibidos en la base aérea en Meiktila, en la región de Mandalay, Myanmar, el 12 de marzo del 2026. (Departamento de Información de las Fuerzas Armadas de Myanmar via AP) AP

El periódico estatal Global New Light of Myanmar no especificó la cantidad ni los tipos de aeronaves recién incorporadas, pero fotos difundidas por el ejército sugieren que recibió cuatro cazas a reacción, incluidos dos Su-30 de fabricación rusa, ampliamente utilizados para misiones de bombardeo y combate.

Es la sexta vez que los militares incorporan nuevas aeronaves desde que derrocaron al gobierno electo de Aung San Suu Kyi en febrero de 2021, lo que desencadenó resistencia armada en todo el país.

Rusia y China son importantes aliados y proveedores de armas del gobierno militar de Myanmar. Las naciones occidentales han impuesto sanciones, incluida la prohibición de ventas de armas.

El periódico citó al general superior Min Aung Hlaing, jefe del gobierno militar que gobierna Myanmar, quien afirmó que la fuerza aérea necesita ser fuerte para “proteger eficazmente el interés del Estado”.

Añadió que la fuerza aérea había demostrado sus capacidades en anteriores operaciones contra la insurgencia y el terrorismo, así como en misiones para repeler agresiones externas, según el reporte.

El gobierno militar ha perdido grandes extensiones del país ante las Fuerzas de Defensa del Pueblo y grupos étnicos armados. Ha intensificado los esfuerzos para retomar territorio y ha logrado avances en el campo de batalla, y sus ataques aéreos a menudo han causado víctimas civiles.

El Gobierno de Unidad Nacional de la oposición (GUN) que coordina la resistencia al régimen militar, y la Unión Nacional Karen, un grupo armado étnico que combate al ejército, señalaron en comunicados separados el lunes que entre 30 y 40 personas murieron cuando los militares utilizaron drones, cazas a reacción y artillería durante una ofensiva terrestre en aldeas de la región de Bago, en la zona centro-sur, entre el 5 y el 7 de marzo.

La poderosa milicia étnica Ejército de Arakan, con base en el estado occidental de Rakhine, indicó el miércoles que 116 soldados del ejército capturados, incluidos oficiales retenidos en un campo de detención en el municipio de Ann, murieron cuando ocho aeronaves militares realizaron ataques aéreos el domingo.

Los militares no han mencionado ningún ataque en Bago y Rakhine. Los reportes no pudieron confirmarse de manera independiente.

Nay Phone Latt, portavoz del GUN, dijo a la AP que la puesta en servicio de nuevas aeronaves busca reforzar la continuidad de los ataques aéreos contra zonas civiles.

Los militares están “atacando a civiles y continuando con matanzas masivas. Es importante que la comunidad internacional no haga la vista gorda ante esta realidad”, sostuvo.

Global New Light of Myanmar también informó en un reporte separado que los militares han recuperado el control de la antigua ciudad de Tagaung, en el norte de Mandalay, tras una ofensiva que se prolongó durante semanas.

Tagaung, ubicada a unos 170 kilómetros (105 millas) al norte de Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, había estado bajo el control de fuerzas alineadas con el GUN desde agosto de 2024.

La reconquista de Tagaung, la última ciudad controlada por el GUN en la región de Mandalay, marcó el más reciente revés para los grupos opositores que combaten a los militares.

Nay Phone Latt explicó que las fuerzas de resistencia se retiraron de la ciudad después de que los militares lanzaran una ofensiva con un gran número de efectivos y armas pesadas, pero que aún mantienen posiciones en zonas fuera de ella.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP