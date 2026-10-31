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Murray anota 39 y los Nuggets vencen 127-120 a los Suns en la Copa NBA

PHOENIX (AP) — Jamal Murray anotó 39 puntos, Christian Braun sumó 31 y los Nuggets de Denver aprovecharon una noche de gran acierto en el tiro para vencer 127-120 a los Suns de Phoenix en un partido de la fase de grupos de la Copa NBA el viernes por la noche.

Jamal Murray (27), de los Nuggets de Denver, lleva el balón escapando de Devin Booker, de los Suns de Phoenix, durante la segunda mitad del juego de balocesto de la Copa NBA, el viernes 30 de octubre de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri)
Jamal Murray (27), de los Nuggets de Denver, lleva el balón escapando de Devin Booker, de los Suns de Phoenix, durante la segunda mitad del juego de balocesto de la Copa NBA, el viernes 30 de octubre de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Rick Scuteri) AP

Murray anotó 28 puntos en la segunda mitad y terminó con 10 de 18 en tiros de campo, incluidos 7 de 9 desde la línea de 3 puntos. Los Nuggets encestaron 20 triples y lanzaron con un 52,6% desde detrás del arco.

Nikola Jokic, tres veces MVP, aportó 18 unidades y 10 asistencias, y los cinco titulares anotaron en dobles dígitos. Los Nuggets se fueron arriba 103-93 tras tres cuartos y no volvieron a estar en desventaja en el cuarto periodo, conteniendo a unos Suns que no pudieron acercarse a una sola posesión en el tramo final.

Miles Bridges anotó 24 puntos para liderar a los Suns, Devin Booker tuvo 20 en el día de su cumpleaños 30 y Collin Gillespie añadió 16 puntos y 10 asistencias desde la banca.

El alero de los Suns Dillon Brooks fue expulsado en el tercer cuarto después de patear a Murray en la ingle en un tiro en suspensión tras giro. Brooks lideraba al equipo con 22 puntos en ese momento.

Los Nuggets acumulan una racha de seis victorias seguidas en la serie, que se remonta al Día de Navidad de 2024. Denver ganó partidos consecutivos por primera vez esta temporada.

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