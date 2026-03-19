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Murphy impulsa a Pelicans 105-99 ante Clippers y Nueva Orleans alarga racha de victorias

NUEVA ORLEANS (AP) — Trey Murphy III anotó 27 puntos y los Pelicans de Nueva Orleans ampliaron la noche del jueves a siete partidos su racha de victorias en casa con un triunfo 105-99 sobre los Clippers de Los Ángeles.

El alero de los Clippers de Los Ángeles, Derrick Jones Jr. (5), intenta penetrar ante la marca del alero de los Pelicans de Nueva Orleans, Trey Murphy III (25), en la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Nueva Orleans, el jueves 19 de marzo de 2026. (Foto AP/Peter Forest)
El alero de los Clippers de Los Ángeles, Derrick Jones Jr. (5), intenta penetrar ante la marca del alero de los Pelicans de Nueva Orleans, Trey Murphy III (25), en la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Nueva Orleans, el jueves 19 de marzo de 2026. (Foto AP/Peter Forest) AP

Saddiq Bey sumó 20 puntos y Zion Williamson aportó 15 para los Pelicans, que barrieron la serie de dos partidos contra los Clippers tras la victoria 124-109, también en casa, la noche del miércoles.

Dejounte Murray no jugó para descansar como parte de su regreso tras la rotura del tendón de Aquiles.

Derrick Jones Jr. anotó 22 puntos, John Collins tuvo 18 y Bogdan Bogdanovic agregó 16 para los Clippers, que perdieron por cuarta vez consecutiva.

Kawhi Leonard se quedó fuera un partido después de anotar 25 puntos y capturar ocho rebotes en su regreso tras ausentarse un encuentro por un esguince en el tobillo izquierdo.

Los Pelicans perdían 94-91 con 5:53 por jugar tras el tiro flotado de Collins, pero Williamson encestó una bandeja y Murphy clavó un triple para poner a Nueva Orleans al frente de manera definitiva, mientras cerraba con una racha de 14-5. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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