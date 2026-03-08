americateve

Murphy anota 24 y los Pelicans propinan 138-118 a los Wizards en su 8ª derrota seguida

NUEVA ORLEANS (AP) — Trey Murphy III anotó 24 puntos, Saddiq Bey sumó 23 ante su exequipo y los Pelicans de Nueva Orleans derrotaron a los tambaleantes Wizards 138-118 la noche del domingo para ampliar a ocho partidos la racha de derrotas de Washington.

Dejounte Murray (5), base de los Pelicans de Nueva Orleans, intenta conducir el balón ante Tre Johnson (12), base de los Wizards de Washington, en la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Nueva Orleans, el domingo 8 de marzo de 2026. (Foto AP/Peter Forest)
Dejounte Murray (5), base de los Pelicans de Nueva Orleans, intenta conducir el balón ante Tre Johnson (12), base de los Wizards de Washington, en la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Nueva Orleans, el domingo 8 de marzo de 2026. (Foto AP/Peter Forest) AP

Zion Williamson aportó 20 puntos y Dejounte Murray contribuyó con 19 para los Pelicans, que superaron a Washington 72-44 en puntos en la pintura.

Trae Young, que disputó su segundo partido con los Wizards desde que fue traspasado por Atlanta, terminó con 17 puntos y ocho asistencias en 18 minutos en la cancha. Fue su 12º partido de toda la temporada.

El novato de los Wizards Tre Johnson anotó 20 puntos —la cuarta vez que alcanza esa cifra. Will Riley agregó 19.

New Orleans mantuvo una ventaja de 67-65 tras una reñida primera mitad, durante la cual Washington encestó 10 triples.

Seleccionado con la séptima elección global el verano pasado, Fears terminó con 18 puntos y siete asistencias en 24 minutos desde la banca. El también novato Derik Queen anotó 13 puntos.

Los Pelicans ganaron por octava vez en 11 partidos e igualaron el total de victorias de la temporada pasada, con 21.

Julian Reese, hermano de la exestrella de LSU Angel Reese, capturó nueve rebotes para los Wizards.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

