Murakami y DeLauter conectan jonrón en cada uno de sus primeros tres juegos en Grandes Ligas

El japonés Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago, anota tras un jonrón durante la segunda entrada de un juego de béisbol contra los Cerveceros de Milwaukee, el domingo 29 de marzo de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Kayla Wolf) AP

Los dos novatos conectaron jonrón en cada uno de sus primeros tres juegos en las Grandes Ligas. Según Sportradar, los únicos otros jugadores que pegaron cuadrangulares en al menos sus primeros tres partidos de las Grandes Ligas de Béisbol fueron Trevor Story, con los Rockies de Colorado en 2016, y Kyle Lewis, con los Marineros de Seattle en 2019.

Murakami comentó tras la derrota 9-7 de los Medias Blancas ante los Cerveceros de Milwaukee el domingo que está “verdaderamente agradecido y feliz” de alcanzar ese tipo de hito, pero añadió que aún tiene mucho por mejorar mientras inicia su carrera.

“Todavía queda un largo camino por recorrer y muchas maneras de mejorar, así que eso es lo que seguiré haciendo en los próximos días”, expresó Murakami, a través del intérprete Kenzo Yagi.

Story posee el récord de Grandes Ligas con cuadrangulares en los primeros cuatro juegos de su carrera. DeLauter intentará igualarlo cuando los Guardianes jueguen en Seattle más tarde el domingo.

Murakami, de 26 años, se sumó al club el domingo al enviar un lanzamiento de 3-2 de Brandon Sproat por encima de la barda del jardín entre derecho y central y hacia el bullpen de los Medias Blancas en la segunda entrada. El toletero japonés conectó jonrón ante Jake Woodford en la novena entrada de su debut el jueves y la sacó del parque contra Chad Patrick en la cuarta entrada el sábado.

“El parque no parece lo suficientemente grande como para contenerlo, ¿sabes a lo que me refiero? Es impresionante”, señaló el mánager de los Cerveceros, Pat Murphy.

Los Medias Blancas podrían tener algunas buenas noticias. Han perdido más de 100 juegos en cada una de las últimas tres temporadas y fueron superados por un marcador combinado de 20-3 en sus primeros dos partidos de este año, antes de desperdiciar una ventaja de 7-2 el domingo.

Pero la irrupción de Murakami al menos les da algún motivo para la esperanza.

“Todo se traduce de su trabajo, su preparación y cosas así. Es algo que respeto mucho. Llega día tras día y está haciendo cosas. Nunca se salta nada. Siempre está trabajando en su oficio. Trabaja duro. Para mí, creo que tiene sentido por qué sale ahí y está rindiendo realmente bien”, señaló el campocorto de los Medias Blancas, Colson Montgomery.

Murakami firmó un contrato de dos años y 34 millones de dólares con los Medias Blancas en diciembre, después de conectar 246 jonrones en ocho temporadas con los Yakult Swallows de la Liga Central de Japón, incluida una campaña de 56 cuadrangulares en 2022.

También se ponchó 977 veces en 3.780 apariciones al plato en Japón, lo que generó algunas dudas sobre sus posibilidades de éxito en las mayores. Murakami ya suma cuatro ponches —incluidos tres el domingo—, pero también ha recibido cuatro bases por bolas y tiene un porcentaje de embasarse de .538.

El lanzador de los Medias Blancas Anthony Kay, quien jugó en Japón los últimos dos años, no tuvo dudas de que el poder de Murakami se reflejaría en las mayores.

“Lo vi durante dos años en Japón. No me sorprende. Sé que a algunas personas sí, pero yo lo he visto, así que no me sorprende”, señaló Kay.

DeLauter, de 24 años, tiene cuatro jonrones en sus primeros tres juegos.

El jardinero la sacó del parque dos veces en su debut en la MLB el jueves y se convirtió en el quinto jugador en los 126 años de historia de los Guardianes en conectar jonrón en su primer turno al bate de temporada regular en su carrera. Añadió un cuadrangular solitario ante George Kirby, de Seattle, el viernes. DeLauter se ponchó tres veces el sábado, pero conectó un batazo de dos carreras ante el mexicano Andrés Muñoz en la décima entrada de una victoria 6-5.

“Eso muestra su madurez. Tuvo una noche difícil hasta ese momento y, obviamente, enfrentando a uno de los mejores cerradores de la liga —si no es que al mejor cerrador de la liga—, y pegar una pelota hacia la banda contraria en Seattle por la noche cuando hace frío, eso requiere algún tipo de poder”, dijo el sábado el mánager de los Guardianes, Stephen Vogt.

Cleveland había seleccionado a DeLauter procedente de James Madison con la 16ta. selección del draft en 2022. Integró el roster del Día Inaugural de los Guardianes después de batear para .459, con un porcentaje de embasarse de .535 y tres jonrones en 14 juegos de entrenamiento de primavera.

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FUENTE: AP