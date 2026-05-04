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Murakami pega su 14to jonrón y los Medias Blancas blanquean 6-0 a los Angelinos

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Munetaka Murakami disparó su 14to jonrón y el cubano Miguel Vargas también se voló la barda, mientras los Medias Blancas de Chicago blanaquearon 6-0 a los Angelinos de Los Ángeles la noche del lunes.

Munetaka Murakami (5), de los Medias Blancas de Chicago, sigue el recorrido de la pelota después de batear un doble durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Angelinos de Los Ángeles, el lunes 4 de mayo de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Jessie Alcheh)
Munetaka Murakami (5), de los Medias Blancas de Chicago, sigue el recorrido de la pelota después de batear un doble durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Angelinos de Los Ángeles, el lunes 4 de mayo de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/Jessie Alcheh) AP

El batazo de dos carreras de Murakami en la cuarta entrada mantuvo al novato japonés empatado con el toletero de los Yankees de Nueva York Aaron Judge en el liderato de cuadrangulares de las Grandes Ligas. Murakami también pegó su primer doble de la temporada en la sexta, conectó un sencillo y anotó en la octava, y terminó de 4-3 con dos carreras impulsadas y tres anotadas.

Davis Martin permitió cinco hits en siete entradas sin permitir carreras, con 10 ponches y ninguna base por bolas. Mejoró a 5-1 y redujo su efectividad a 1,64. El derecho salió de su único apuro en la séptima, cuando hizo que Josh Lowe elevara a lo profundo del jardín central con corredores en primera y tercera.

Andrew Benintendi sumó cuatro imparables —todos sencillos— y una carrera impulsada por los Medias Blancas, que ganaron seis de sus últimos siete juegos.

Nolan Schanuel y Travis d’Arnaud conectaron dos hits cada uno por los Angelinos, que perdieron 13 de 15.

El abridor de los Angelinos, el dominicano José Soriano (5-2), no se pareció en nada al as que tuvo marca de 5-1 con efectividad de 0,84 en sus primeras siete aperturas y se convirtió en el primer lanzador de Los Ángeles en ganar el reconocimiento de pitcher del mes de la Liga Americana desde Matt Shoemaker en agosto de 2014.

Soriano, limitado por rigidez en el cuello en su apertura anterior, permitió un máximo de la temporada de cinco carreras y ocho hits en cuatro entradas; ponchó a cinco, otorgó tres bases por bolas y necesitó 88 lanzamientos para conseguir 12 outs.

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