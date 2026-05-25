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Murakami pega jonrón y los Medias Blancas frenan a los Mellizos con triunfo 3-1

CHICAGO (AP) — Munetaka Murakami conectó un jonrón, Anthony Kay lanzó seis entradas brillantes y los Medias Blancas de Chicago frenaron el lunes la racha de cuatro victorias consecutivas de Minnesota con un triunfo de 3-1 sobre los Mellizos.

Munetaka Murakami de los Medias Blancas de Chicago celebra recorriendo las bases su jonrón en la primera entrada ante los Mellizos de Minnesota el lunes 25 de mayo del 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh)
Munetaka Murakami de los Medias Blancas de Chicago celebra recorriendo las bases su jonrón en la primera entrada ante los Mellizos de Minnesota el lunes 25 de mayo del 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

Drew Romo también conectó un cuadrangular por Chicago en el primer juego de una estadía en casa de siete partidos. Rikuu Nishida pegó un sencillo en la cuarta entrada para su primer hit en un exitoso debut en las Grandes Ligas.

Los Medias Blancas han ganado siete seguidos contra los Mellizos por primera vez desde una racha de ocho juegos en 1995. El primer duelo de la serie de cuatro partidos fue el primer enfrentamiento de los equipos de la División Central de la Liga Americana esta temporada.

Brooks Lee conectó un jonrón por Minnesota, que había ganado seis de siete en total. Zebby Matthews (1-2) permitió tres carreras y cinco hits en seis entradas.

Murakami empató el juego 1-1 cuando conectó su 18.º jonrón en la primera entrada, un batazo de 375 pies hacia el jardín derecho. Fue el primer jonrón del novato japonés desde que se voló la cerca dos veces durante una victoria de 8-3 sobre los Cubs el 16 de mayo.

El dominicano Seranthony Domínguez se encargó de la novena para su 11.º salvamento en 14 oportunidades.

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