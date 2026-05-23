Murakami pega doble en ataque de 9 carreras en la 4ta y Medias Blancas vencen 9-4 a Gigantes

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Trevor Richard y Munetaka Murakami festejan el triunfo de los Medias Blancas de Chicago sobre los Gigantes de San Francisco el viernes 22 de mayo de 2026 (AP Foto/Jeff Chiu) AP

Andrew Benintendi había impulsado dos carreras con un doble en el episodio para respaldar otra sólida actuación de Davis Martin.

El derecho Trevor McDonald (2-1) retiró en orden a los primeros nueve bateadores de Chicago y luego no logró salir de la cuarta entrada. Golpeó con un lanzamiento al primer bateador, Sam Antonacci, y después hizo lo mismo con Murakami.

Colson Montgomery conectó un sencillo —el primer hit de Chicago— con un out para llenar las bases, y Chase Meidroth recibió una base por bolas que forzó la primera carrera antes del doble de Benintendi.

Las nueve carreras permitidas por los Gigantes en la cuarta fueron su mayor cifra en una entrada desde que cedieron nueve ante los Atléticos en el quinto capítulo el 16 de agosto de 2020.

Martin (7-1) ponchó a siete y dio dos bases por bolas en 5 2/3 entradas, en las que permitió cuatro carreras con seis hits. Tiene marca de 11-2 en sus 19 aperturas desde el 10 de agosto del año pasado, y en 18 de esas presentaciones había permitido tres carreras limpias o menos hasta el viernes.

El derecho ponchó a siete bateadores o más por sexta apertura consecutiva.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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