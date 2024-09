Zelenskyy visita fábrica de municiones en Pensilvania para agradecer a trabajadores y pedir más

Añadió que muchos de los padres de sus amigos han trabajado en la fábrica, y se refirió a la visita de Zelenskyy como “algo maravilloso”.

Laryssa Salak, de 60 años y cuyos padres también llegaron procedentes de Ucrania, también se dijo complacida de que Zelenskyy fuera a agradecer a los trabajadores. Añadió que le molesta que el financiamiento de la defensa de Ucrania sea una cuestión que ha dividido a los estadounidenses, y que incluso algunos de sus amigos están en contra del apoyo, argumentando que ese dinero debería destinarse en su lugar a los estadounidenses.

“Pero no entienden que ese dinero no va directamente a Ucrania”, explicó Salak. “Va a las fábricas estadounidenses, como esta, que producen las municiones. Así que ese dinero también va a los trabajadores de Estados Unidos. Y mucha gente no entiende eso”.

—-

Copp reportó desde Washington.

FUENTE: Associated Press