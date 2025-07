Zelenskyy se reúne con el papa y proponen al Vaticano para diálogos de paz de Ucrania

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y el papa León XIV saludan a los periodistas durante su reunión en Castel Gandolfo, Italia, el miércoles 9 de julio de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia)

El papa Francisco nombró a un enviado, el cardenal italiano Matteo Zuppi, para intentar facilitar el regreso de los niños y encontrar "caminos hacia la paz" entre las dos partes. Después de un inicio de diplomacia de lanzadera y visitas a Kiev, Moscú, Washington y Beijing, los esfuerzos de Zuppi parecen haberse ralentizado, al menos en el ámbito público.

El gobierno ruso ha enfrentado condenas internacionales por deportaciones ilegales de familias ucranianas, incluidos niños, a Rusia tras el inicio de la guerra. Expertos respaldados por la ONU calculan que alrededor de 20.000 niños ucranianos han sido deportados o trasladados forzosamente desde áreas ocupadas de Ucrania a Rusia, aunque ha sido difícil determinar cifras exactas.

El Vaticano no ha revelado detalles sobre sus esfuerzos para ayudar al regreso de los niños ucranianos o cuántos niños han sido devueltos.

El nuevo papa ha sido un fuerte defensor de Ucrania y ha denunciado la "guerra sin sentido", y hace poco se reunió con los obispos y peregrinos católicos griegos ucranianos. Quedó tan impresionado por su versión ucraniana conmovedoramente hermosa del himno "Padre Nuestro" que pidió un que lo repitieran cuando se reunió con ellos por segunda vez.

"No es fácil encontrar palabras de consuelo para las familias que han perdido seres queridos en esta guerra sin sentido", les dijo a los obispos que lo visitaron la semana pasada. "Imagino que también lo es para ustedes, que están en contacto diario con personas heridas en el corazón y la carne”.

