Zelenskyy quiere "garantías de seguridad" mientras Trump busca poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, primer plano, en una reunión con el vicepresidente de EEUU, JD Vance, en Múnich, Alemania, el viernes 14 de febrero de 2025. (AP Foto/Matthias Schrader)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en el hotel Bayerischer Hof en Múnich, Alemania, el viernes 14 de febrero de 2025. (AP Foto/Matthias Schrader)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (segundo por la izquierda), interviene en una reunión con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y con la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, en un aparte de la Cumbre de Seguridad de Múnich, Alemania, el 14 de febrero de 2025. (AP Foto/Matthias Schrader)

En esta imagen de archivo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla con reporteros durante una conferencia de prensa en la central nuclear de Khmelnytskyi, en Ucrania, el 13 de febrero de 2025. (AP Foto/Alex Babenko, archivo)

Trump trastocó años de firme apoyo estadounidense a Ucrania esta semana tras una llamada telefónica con Putin, cuando dijo que ambos líderes probablemente se reunirían pronto para negociar un acuerdo de paz. Trump luego aseguró a Zelenskyy que él también tendría un lugar en la mesa.

Horas antes de que Vance y Zelenskyy se reunieran, un dron ruso con explosivos de alto poder impactó en el sarcófago que recubre la central nucleoeléctrica de Chernobyl, en la región de Kiev, según informó el presidente ucraniano. Los niveles de radiación no han aumentado, de acuerdo con Zelenskyy y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Zelenskyy dijo a los reporteros que piensa que el ataque es un “saludo muy claro de Putin y la Federación Rusa a la conferencia de seguridad”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, refutó las acusaciones de Ucrania. Y la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zajárova, dijo que los organizadores de Múnich no han invitado a Rusia por varios años.

Trump ha sido vago sobre sus intenciones específicas para Ucrania y Rusia, más allá de indicar que un acuerdo probablemente resultará en que Ucrania se vea obligada a ceder el territorio que Rusia ha tomado desde que se anexó Crimea en 2014.

Las cavilaciones de Trump han dejado a los europeos en un dilema, preguntándose cómo —o incluso si— pueden mantener la seguridad posterior a la Segunda Guerra Mundial que la OTAN les ha brindado o llenar el vacío de los miles de millones de dólares en asistencia de seguridad que el anterior gobierno de Estados Unidos proporcionó a Ucrania desde la invasión rusa.

Trump se ha mostrado muy escéptico acerca de esa ayuda y se prevé que la reduzca o la limite de alguna forma a medida que comiencen las negociaciones.

Tanto Trump como su secretario de Defensa, Pete Hegseth, socavaron esta semana las esperanzas de Ucrania de convertirse en parte de la OTAN —un proceso que la alianza había calificado hace menos de un año como “irreversible”— o de recuperar los territorios capturados por Rusia, que actualmente ocupa cerca del 20%, incluida Crimea.

“No veo ninguna forma en que un país en la posición de Rusia pueda permitir... que se unan a la OTAN”, dijo Trump el jueves. “No veo que eso suceda”.

Zelenskyy, en sus propias declaraciones durante la conferencia, dijo que Estados Unidos, incluido el gobierno de Joe Biden, nunca vio a Ucrania como un miembro de la OTAN.

Vance se reunió previamente por separado con el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y con el secretario de Relaciones Exteriores británico, David Lammy. Utilizó los encuentros para reiterar la demanda de Estados Unidos de que los miembros de la OTAN gasten más en defensa.

Actualmente, 23 de los 32 países miembros de la OTAN cumplen con el objetivo de gastar el 2% de su PIB en defensa.

Pero los líderes europeos señalan que las caracterizaciones de la Casa Blanca sobre una Europa dependiente no se reflejan en los datos. El continente se ha unido para respaldar a Ucrania desde que Putin lanzó su invasión en febrero de 2022. Estados Unidos ha inyectado más de 66.000 millones de dólares en armas y asistencia militar a Ucrania, mientras que Europa y otros aliados han enviado 60.000 millones de dólares en armamento a Kiev.

“Hemos implementado sanciones contundentes, debilitando sustancialmente la economía de Rusia”, según dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la conferencia. “Hemos roto un tabú tras otro, y acabado con nuestra dependencia en el gas ruso, haciéndonos más resilientes de forma permanente. Y estamos a punto de hacer más”.

Vance, en una entrevista con el Wall Street Journal, dijo que Estados Unidos aplicaría sanciones a Moscú y posiblemente lanzaría una acción militar si Putin no acepta un acuerdo de paz con Ucrania que garantice la independencia a largo plazo de Kiev.

La advertencia de que las opciones militares “siguen sobre la mesa” fue un lenguaje sorprendente, al provenir de un gobierno que ha subrayado repetidamente su deseo de poner fin rápidamente a la guerra.

El equipo de Vance rechazó más tarde el reporte del periódico y afirmó que “no hizo ninguna amenaza”.

“Simplemente afirmó el hecho de que nadie va a quitarle opciones al presidente Trump a medida que comiencen estas negociaciones”, indicó Will Martin, director de comunicaciones de Vance.

Antes de su reunión con Zelenskyy, Vance sermoneó a los funcionarios europeos sobre la libertad de expresión y la migración ilegal en el continente, y afirmó que corren el riesgo de perder el apoyo público si no cambian rápidamente de rumbo.

“Lo que más me preocupa en relación con Europa no es Rusia. No es China. No es ningún otro actor externo”, dijo Vance en un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich. “Lo que me preocupa es la amenaza desde dentro: el retroceso de Europa de algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con los Estados Unidos de América”.

"Si te postulas con miedo a tus propios votantes, no hay nada que Estados Unidos pueda hacer por ti”, comentó.

El discurso y el impulso de Trump por una salida rápida de Ucrania han sido recibidos con intensa preocupación e incertidumbre en la reunión anual de mandatarios y funcionarios de seguridad nacional.

El vicepresidente estadounidense también advirtió a los funcionarios europeos sobre la migración ilegal, y dijo que los europeos no votaron para abrir “las compuertas a millones de inmigrantes no verificados”. También hizo referencia a un ataque perpetrado el jueves en Múnich, donde el sospechoso es un afgano de 24 años que llegó a Alemania como solicitante de asilo en 2016. El incidente dejó más de 30 personas heridas.

El camino que Trump está tomando también ha sacudido a Europa.

El vicecanciller francés, Benjamin Haddad, describió a Europa en un punto de inflexión, en el que el terreno cambia rápidamente bajo sus pies, y dijo que Europa debe desprenderse de su dependencia de Estados Unidos para su seguridad. Advirtió que entregar una victoria a Rusia en Ucrania podría tener repercusiones también en Asia.

“Creo que no comprendemos suficientemente la medida en que nuestro mundo está cambiando. Nuestros competidores y nuestros aliados están ocupados acelerando”, dijo Haddad el jueves a la emisora France Info.

Dazio informó desde Berlín. Los periodistas de The Associated Press Lolita C. Baldor y Zeke Miller en Washington, John Leicester en Paris, Jill Lawless en Londres e Illia Novikov en Kiev, Ucrania, contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

