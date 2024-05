Zelenskyy dice que Rusia tiene ventaja en el este, pero que hay nueva ayuda occidental en camino

El soldado ucraniano Andrii, izquierda, de las Fuerzas de Asalto Aéreo de la 148a. brigada especial de artillería, envía coordenadas recibidas a un dron Furia en el frente de batalla, en la región de Donetsk, Ucrania, el jueves 9 de mayo de 2024. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved