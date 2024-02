Zelenskyy busca más apoyo del sureste de Europa en una cumbre en Albania

El primer ministro de Albania, Edi Rama, a la derecha, recibe al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, antes de su reunión en Tirana, Albania, el miércoles 28 de febrero de 2024. Albania acogía una cumbre de países del sureste de Europa sobre paz, seguridad y cooperación centrada en la guerra en Ucrania. (AP Foto/Armando Babani) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved