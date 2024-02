Yulia Navalnaya evitaba ser el centro de atención. Ahora es la nueva líder de la oposición rusa

ARCHIVO - Yulia Navalnaya, esposa del líder opositor ruso Alexei Navalny, habla con los medios a su llegada al aeropuerto de Sheremetyevo en las afueras de Moscú, Rusia, el domingo 17 de enero de 2021. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko, archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved