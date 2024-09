X vuelve a algunos usuarios de Brasil al hacer un cambio en el acceso a sus servidores

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

En la pantalla de una laptop se observa la página de inicio de sesión de la red social X, el lunes 24 de julio de 2023, en Belgrado, Serbia. (Foto AP /Darko Vojinovic, Archivo)

Esto hizo que X prácticamente fuera inaccesible en todo el país hasta el miércoles, cuando un periodista de The Associated Press estuvo entre quienes pudieron volver a ingresar a la plataforma. El número de publicaciones realizadas desde Brasil aumentó de 939.000 el martes a más de 2 millones para la tarde del miércoles, según datos de la compañía de análisis Bites.

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil, Anatel, dijo en un comunicado que analiza la situación e informará de sus conclusiones al STF, destacando que no ha habido cambios en el fallo de De Moraes. Un panel de jueces ratificó posteriormente su decisión, aunque todavía no se ha presentado ante el pleno del tribunal. Su decisión de sancionar el uso de VPN, en particular, ha generado reacciones desfavorables, incluso por parte de la Orden de Abogados del Brasil.

El STF se negó a comentar sobre las posibles medidas que podría implementar. X manifestó en su plataforma que el bloqueo en Brasil afectaba el servicio en Latinoamérica en general, por lo que cambió de proveedor de red.

“Este cambio resultó en un restablecimiento involuntario y temporal a los usuarios brasileños”, manifestó en un comunicado el miércoles por la noche. “Prevemos que la plataforma vuelva a estar inaccesible pronto”.

Horas antes, el expresidente Jair Bolsonaro celebró el regreso de la red social con una publicación desde su cuenta. Se ha puesto del lado de Musk en la disputa con De Moraes y trató de mostrar que la orden era un acto de censura por parte de un juez excesivamente riguroso.

Algunos usuarios brasileños de X también festejaron el regreso de la plataforma, y varios de ellos se dirigieron directamente a De Moraes, diciéndole que no utilizaban una VPN. Hasta el momento no han surgido informes de que se hayan impuesto multas a personas por el uso de VPN.

Cloudflare, una empresa de seguridad que se jacta de ofrecer servicios a sitios web independientemente de su contenido, tiene antecedentes de proteger portales que otras empresas no tocarían, pero sólo hasta cierto punto. En 2017, por ejemplo, dio de baja al sitio web neonazi Daily Stormer después de que se registró un enfrentamiento letal durante una manifestación a favor del supremacismo blanco en Charlottesville, Virginia. Y en 2022 dio de baja a Kiwi Farms, un sitio que albergaba a acosadores, aduciendo que constituía una “amenaza inmediata a la vida humana”.

Pero X es una red social convencional —aunque pueda llegar a albergar cierto contenido extremista— y aún no está claro si la prohibición en Brasil sería suficiente para que Cloudflare , con sede en San Francisco, se desvincule de ella.

Sin embargo, Cloudflare tiene fama de cooperar con los gobiernos, por lo que podría acatar una orden del STF para dejar de ser intermediario de X, según declaró a la AP David Nemer, especialista en antropología de la tecnología en la Universidad de Virginia.

Ordenar a los proveedores de servicios de internet que bloqueen a Cloudflare sería imposible, ya que miles de empresas brasileñas dependen de ella, escribió Nemer anteriormente en Bluesky, otra red social.

Una persona cercana a Cloudflare, que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre una relación comercial, dijo que el proveedor de servicios de red no hizo nada específicamente para ayudar a X a eludir la prohibición impuesta en Brasil. Más bien, X recientemente cambió su antiguo proveedor por Cloudflare, lo que podría ser una razón por la que el bloqueo no está funcionando. Esta persona añadió que es probable que la solución alternativa no dure mucho.

Ortutay informó desde San Francisco. El periodista de la AP David Biller reportó desde Río de Janeiro.

