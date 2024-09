Voto simbólico a la reforma judicial y cero autocrítica en el último informe del presidente mexicano

ARCHIVO - El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador saluda a la prensa después de reunirse con el gabinete de seguridad en la Plaza Nacional en la Ciudad de México, el viernes 2 de agosto de 2024. (AP Foto/Fernando Llano, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, pronuncia su último informe sobre el Estado de la Unión en El Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el domingo 1 de septiembre de 2024. (Foto AP/Felix Márquez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La gente protesta contra las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar el poder judicial, incluida la elección de jueces, en la Ciudad de México, el domingo 1 de septiembre de 2024. (Foto AP/Ginnette Riquelme) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Familiares de Luis Ángel, desaparecido en 2009, asisten a una protesta para presionar al gobierno para que ayude a localizar a sus familiares desaparecidos en el Día Internacional de los Desaparecidos en la Ciudad de México, el viernes 30 de agosto de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved