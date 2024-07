Violencia empuja a cientos de mexicanos a Guatemala: “Los carteles lo matan a uno siendo inocente"

Soldados guatemaltecos hacen guardia en Ampliación Nueva Reforma, Huehuetenango, Guatemala, a donde mexicanos de la ciudad de Amatenango, México están escapando por la violencia de los cárteles. Algunos refugiados se quedan en la escuela y otros en casa de vecinos de la localidad. (AP Foto/Santiago Billy) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Isaías Ramírez Rojas, de 82 años, comparte su historia sobre cómo huyó de la violencia de los carteles en la ciudad de Amatenango, México, y la decisión de cruzar la frontera con algunos de los vecinos de su pueblo hacia Ampliación Nueva Reforma, en Huehuetenango, Guatemala, el jueves 25 de julio de 2024. (AP Foto/Santiago Billy) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una línea marca la frontera entre México, a la izquierda, y Guatemala, a la derecha, hacia donde mexicanos están cruzando camino a Ampliación Nueva Reforma, Guatemala, para escapar de la violencia de los cárteles en Amatenango, México, el jueves 25 de julio de 2024. Algunos refugiados se están quedando en la escuela y otros en casas de vecinos de la localidad. (AP Foto/Santiago Billy) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved