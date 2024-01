Video parece mostrar que ejército israelí disparó contra 3 palestinos y mató a 1 sin provocación

Mohammed Rimawi se recupera de sus heridas el domingo 7 de enero de 2024, tras ser baleado por las fuerzas israelíes la semana pasada en Beit Rima, Cisjordania, en un incidente en el que también resultó herido su hermano y murió un joven de 17 años. (AP Foto/Mahmoud Illean) Copyright 2023 The Associated Press All rights reserved