Venezuela revoca invitación a los observadores de la UE para las elecciones presidenciales de julio

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Hidrobo Amoroso, a la derecha, saluda a Jennie K. Lincoln, principal consejera del Centro Carter para Latinoamérica y el Caribe, en una visita al CNE en Caracas, Venezuela, el martes 16 de abril de 2024. Amoroso informó el martes 28 de mayo de 2024 que revocaba la invitación a la Unión Europea para enviar observadores internacionales de cara a las presidenciales del 28 de julio. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved