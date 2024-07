Venezuela: Oposición y oficialismo piden volcarse a las calles el 28 de julio a defender su victoria

La líder de la oposición María Corina Machado saluda a sus partidarios durante un mitin de campaña del candidato presidencial Edmundo González, en Maturín, Venezuela, el sábado 20 de julio de 2024. Las elecciones presidenciales están programadas para el 28 de julio. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved