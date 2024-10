Venezuela: Maduro designa a Alex Saab como ministro de Industria y Producción Nacional

ARCHIVO - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y Alex Saab abrazados en un evento por el aniversario del golpe de 1958 que derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez, en Caracas, Venezuela, el 23 de enero de 2024. (AP Foto/Jesús Vargas, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.