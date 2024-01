Venezuela: candidata opositora a la presidencia pide que se fije fecha de elección

La aspirante presidencial de la oposición María Corina Machado habla con sus partidarios en un evento en Caracas, Venezuela, el martes 23 de enero de 2024. Aún no se ha fijado una fecha para las elecciones en las que Machado se enfrentará al actual presidente Nicolás Maduro. (AP Foto/Jesús Vargas) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

