Venezolanos acogidos en sede diplomática de Argentina se sienten protegidos, dice uno de ellos

Una mujer pasa por la residencia del embajador de Argentina en Caracas, Venezuela, el miércoles 27 de marzo de 2024. El legislador venezolano Omar González Moreno dijo el miércoles que es uno de los seis opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro que se refugiaron dentro de la residencia. (AP Foto/Matías Delacroix)