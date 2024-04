Universidades públicas de Argentina se le plantan a Milei: "No al ajuste"

Carteles de protesta en la Universidad de Buenos Aires (UBA) antes del inicio de una marcha para exigir más fondos para las universidades públicas en Buenos Aires, Argentina, el martes 23 de abril de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Estudiantes marchan hacia el Congreso para exigir más financiamiento para las universidades públicas y contra las medidas de austeridad propuestas por el presidente Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el martes 23 de abril de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El estudiante de biología Bahiano Ayala sostiene un cartel que reza "Nací pobre y hago ciencia" mientras espera el inicio de una marcha para exigir más fondos para las universidades públicas en Buenos Aires, Argentina, el martes 23 de abril de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La gente marcha para exigir más financiación para las universidades públicas y contra las medidas de austeridad propuestas por el presidente Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el martes 23 de abril de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved