Unión Europea levanta sanción a jefe de organismo electoral de Venezuela, rechazan la medida

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Hidrobo Amoroso, a la derecha, saluda a Jennie K. Lincoln, principal consejera del Centro Carter para Latinoamérica y el Caribe, en una visita al CNE en Caracas, Venezuela, el martes 16 de abril de 2024. La Unión Europea anunció el lunes 13 de mayo que levantaba de forma temporal las sanciones contra cuatro funcionarios relacionados con la autoridad electoral de Venezuela, entre ellas a Amoroso, como reconocimiento a los pasos dados de cara a las presidenciales de julio. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved