Una victoria arrasadora de Bukele en El Salvador amenazaría la subsistencia de otros partidos

Una pantalla muestra un anuncio de campaña del presidente del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que se presenta a la reelección en el mercado de Santa Tecla, El Salvador, el miércoles 31 de enero de 2024. Las elecciones presidenciales se celebrarán el domingo 4 de febrero. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved