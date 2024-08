Una ofrenda, una defensa. Así es como esta comunidad de México celebra su origen prehispánico

Claudia Santos realiza una ceremonia para conmemorar el 503 aniversario de la caída de la capital del imperio azteca, Tenochtitlán, en la Ciudad de México, el martes 13 de agosto de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un danzante participa en una ceremonia para conmemorar el 503 aniversario de la caída de la capital del imperio azteca, Tenochtitlán, en la Ciudad de México, el martes 13 de agosto de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miembros de una organización indígena sostienen maíz durante una celebración para conmemorar el 503 aniversario de la caída de la capital del imperio azteca, Tenochtitlán, en la Ciudad de México, el martes 13 de agosto de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Residentes y miembros de una organización indígena se abrazan durante una ceremonia para conmemorar el 503 aniversario de la caída de la capital del imperio azteca, Tenochtitlán, en la Ciudad de México, el viernes 9 de agosto de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una persona sostiene una figura de la serpiente emplumada Quetzalcóatl durante una ceremonia para conmemorar el 503 aniversario de la caída de la capital del imperio azteca, Tenochtitlán, en la Ciudad de México, el viernes de agosto de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved