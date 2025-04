Una mujer embarazada bajo el bloqueo israelí en las ruinas de Gaza teme por su bebé

Doctores pesan a un bebé palestino en una clínica de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Muwasi, cerca de Jan Yunis en el sur de la Franja de Gaza, el miércoles 9 de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Yasmine Siam, una mujer palestina embarazada, pasa por una ecografía en el Hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el miércoles 9 de abril de 2025. Sufrió un aborto espontáneo unos días después. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Islam Qeshta, una mujer palestina de 30 años, llega a un control prenatal en la clínica de MSF en Muwasi, cerca de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el miércoles 9 de abril de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Palestinos desplazados huyen de Rafah por las operaciones militares llegan a Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el domingo 23 de marzo de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana, Archivo) Copyright 2025, The Associated Press. All rights reserved

Yasmine Siam, una mujer palestina que estaba embarazada pero sufrió un aborto espontáneo unos días más tarde, posa para una foto en su carpa en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el miércoles 9 de abril de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Yasmine Siam, una mujer palestina que estaba embarazada pero sufrió un aborto espontáneo unos días después, pasa por un control prenatal en el Hospital Nasser en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el miércoles 9 de abril de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Médicos pesan a un bebé palestino en la clínica de Médicos Sin Fronteras en Muwasi, cerca de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el martes 8 de abril de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Shaima Al-Louh, de 24 años, carga a su hija de tres meses, Jilan Zarrouk, en un campamento improvisado de tiendas para palestinos desplazados en Muwasi, a las afueras de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el miércoles 9 de abril de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Huda Kabaja, de 26 años, sostiene a su hija de 3 semanas mientras recibe medicación para la malnutrición en la clínica de Médicos Sin Fronteras en Muwasi, cerca de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el miércoles 9 de abril de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Shaima Al-Louh, de 24 años, almacena comida enlatada para sus hijos en su tienda en un campamento para desplazados en Muwasi, a las afueras de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el miércoles 9 de abril de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.