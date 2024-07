Una madre india da a luz en un barco tras la inundación de su isla fluvial

Jahanara Khatoon, de 25 años y que ha salido de cuentas, sube a un barco para ir a un centro médico en Sandoh Khaiti Char, en el estado nororiental indio de Assam, el miércoles 3 de julio de 2024. (AP Foto/Anupam Nath) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Jahanara Khatoon, de 25 años y que está al final de su embarazo, viaja en un barco hacia un centro médico en Sandoh Khaiti Char, en el estado nororiental indio de Assam, el miércoles 3 de julio de 2024. (AP Foto/Anupam Nath) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Jahanara Khatoon, de 25 años y que está al final de su embarazo, yace dolorida al inicio del parto, mientras personal médico sostiene una carpa para cubrirla sobre el río Brahmaputra, en el estado nororiental indio de Assam, el miércoles 3 de julio de 2024. (AP Foto/Anupam Nath) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Kamaluddin y su hijo de cinco años, Azrahul Islam, miran mientras personal médico asiste a su esposa, Jahanara Khatoon, a dar a luz en un barco en el río Brahmaputra, en el estado nororiental indio de Assam, el miércoles 3 de julio de 2024. (AP Foto/Anupam Nath) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Diluwara Begum, comadrona, ayuda a Jahanara Khatoon, de 25 años, a dar a luz en el río Brahmaputra, en el estado nororiental indio de Assam, el miércoles 3 de julio de 2024. (AP Foto/Anupam Nath) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un miembro del equipo médico alza la mano de Kamaluddin mientras celebran el nacimiento exitoso de su hija recién nacida en un barco camino de un centro médico, en el río Brahmaputra, en el estado norteño de Assam, India, el miércoles 3 de julio de 2024. (AP Foto/Anupam Nath) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

La comadrona Diluwara Begum susurra plegarias en los oídos de una bebé recién nacida a la que ayudó a nacer en un barco en el río Brahmaputra, en el estado nororiental indio de Assam, el miércoles 3 de julio de 2024. (AP Foto/Anupam Nath) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Jahanara Khatoon, de 25 años, da de mamar a su hija recién nacida, nacida en un barco en el río Brahmaputra, en el estado nororiental de Assam, India, el miércoles 3 de julio de 2024. (AP Foto/Anupam Nath) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Jahanara Khatoon, de 25 años, sale del barco con su hija recién nacida camino de un centro médico en el distrito de Morigaon, en el estado nororiental indio de Assam, el miércoles 3 de julio de 2024. (AP Foto/Anupam Nath) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.