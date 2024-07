Una fragata y un buque petrolero de la armada de Rusia llegan a puerto de Venezuela

Una embarcación atraca en el puerto de La Guaira, Venezuela, como parte de la flota rusa que llegó a ese punto, el martes 2 de julio de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miembros de tripulación rusos brindan con una bebida tradicional venezolana en una visita de bienvenida con autoridades en La Guaira, Venezuela, después de que la fragata Almirante Gorshkov y el buque petrolero Akademik Pashin de la Armada rusa atracaran en puerto, el martes 2 de julio de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Miembros de tripulación rusos posa en una foto con una chica en una visita de bienvenida con autoridades en La Guaira, Venezuela, después de que la fragata Almirante Gorshkov y el buque petrolero Akademik Pashin de la Armada rusa atracaran en puerto, el martes 2 de julio de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved