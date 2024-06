Una corte holandesa condena a tres hombres por el asesinato de un periodista en 2021

ARCHIVO - El periodista holandés sobre crimen Peter R. de Vries mira antes de participar en un programa en vivo en televisión en Ámsterdam, Holanda, el 31 de enero de 2008. Una corte holandesa condenó el miércoles a tres hombres por asesinato por su implicación en la muerte a tiros en 2021 del periodista de investigación Peter R. de Vries, un llamativo ataque en el centro de Ámsterdam que conmocionó a Holanda. (AP Foto/Peter Dejong, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.