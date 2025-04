Una cápsula Soyuz con 2 rusos y un estadounidense vuelve a la Tierra desde la EEI

El cosmonauta de Roscosmos Ivan Vagner se sienta fuera de la nave espacial Soyuz MS-26 tras aterrizar con el astronauta de la NASA Don Pettit y el cosmonauta Alexey Ovchinin en una zona remota cerca de la localidad de Zhezkazgan, Kazajistán, el domingo 20 de abril de 2025. (Bill Ingalls/NASA via AP) (NASA/Bill Ingalls) For copyright and restrictions refer to - http://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html