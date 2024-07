Un reportero estadounidense comparece en Rusia en la segunda vista de su juicio por espionaje

El periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich se ve pie en una celda de cristal en una corte de Ekaterimburgo, Rusia, el miércoles 26 de junio de 2024.Quince meses después de ser detenido en la ciudad de Ekaterimburgo por cargos de espionaje, Gershkovich regresaba para su juicio el miércoles 26 de junio de 2024, en un proceso a puerta cerrada. (AP Foto) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved