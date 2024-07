Un ligero descenso de temperaturas hace del martes el segundo día más caluroso de la historia

Antes del 3 de julio de 2023, el día más caluroso medido por Copernicus fue de 16,8 ºC (62,2 ºF) el 13 de agosto de 2016. En los últimos 13 meses, esa cifra se ha rebasado 59 veces, según Copernicus.

La humanidad vive ya "en un mundo que ya es mucho más caluroso que antes”, advirtió Buontempo.

“Por desgracia, va a morir gente y esas muertes son evitables”, dijo Kristie Ebi, profesora de salud pública y climática en la Universidad de Washington. “Hay un motivo por el que al calor se le llama el asesino silencioso. A menudo la gente no sabe que tiene problemas con el calor hasta que es demasiado tarde”.

En olas de calor previas, como la que golpeó el noroeste del Pacífico en 2021, las muertes por calor no empezaron a acumularse hasta el segundo día, dijo Ebi.

“En algún momento, el calor acumulado de forma interna se vuelve demasiado, entonces tus células y tus órganos empiezan a calentarse”, dijo Ebi.

Estados Unidos tuvo el año pasado su mayor cifra de muertes registradas por calor en más de 80 años, según un análisis de Associated Press sobre datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Los certificados de defunción de más de 2.300 personas mencionaban el calor excesivo. El calor mató a 874 personas en Arizona, 450 en Texas, 226 en Nevada, 84 en Florida y 83 en Luisiana.

India registró este año olas de calor prolongadas que supusieron la muerte de al menos 100 personas. Sin embargo, expertos en salud dicen que es probable que la cifra real de muertes por calor en India, y posiblemente en otros países, sea mayor.

El “gran impulsor” de este calor son la emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la quema de carbón, petróleo y gas natural, dijo Buontempo. Esos gases atrapan el calor en la atmósfera y cambian el equilibrio energético de calor que llega del Sol y el que escapa de la Tierra, de modo que el planeta retiene más energía térmica que nunca antes, señaló.

Otros factores son el calentamiento del Pacífico provocado por El Niño, un pico de actividad solar, una erupción de volcán submarino y que el aire tiene menos partículas que reflejan el calor debido a las regulaciones sobre la contaminación de combustibles en el mar, según los expertos.

Todos los 13 meses pasados han fijado récords de calor. Los océanos del mundo batieron récords de temperatura durante 15 meses consecutivos y ese calor en el agua, junto con una Antártida inusualmente tibia, ayudan a impulsar los termómetros a cifras récord, explicó Buontempo.

“No me sorprendería ver que el jueves, el viernes y el sábado también baten nuevos récords de día más caluroso”, dijo el científico climático Andrew Weaver en la Universidad de Victoria, en Canadá, una región que se ha visto castigada por el calor.

Borenstein informó desde Washington.

FUENTE: Associated Press