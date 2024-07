Un exministro indonesio de Agricultura es condenado a 10 años por corrupción

El exministro de Agricultura Syahrul Yasin Limpo, en el centro, es escoltado por policías a su llegada a una vista de sentencia en Yakarta, Indonesia, el jueves 11 de julio de 2024. Una corte anticorrupción de Indonesia condenó al exministro a 10 años de prisión el jueves tras declararle culpable de extorsión relacionada con corrupción, abuso de poder y sobornos relacionados con contratos del Ministerio con firmas privadas. (AP Foto/Tatan Syuflana) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.