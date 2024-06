Un exministro chino de Defensa es expulsado del Partido Comunista por acusaciones de corrupción

ARCHIVO - El recién elegido ministro chino de Defensa Li Shangfu jura el cargo durante una sesión en el Congreso Popular Nacional de China en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, el 12 de marzo de 2023. El exministro chino de Defensa Li Shangfu fue expulsado el jueves del Partido Comunista y estaba siendo investigado por corrupción y sobornos, según dijo el jueves la agencia oficial de noticias Xinhua. (AP Foto/Andy Wong, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved