Un crucero con 1.500 pasajeros es detenido en España por problemas de visa de pasajeros bolivianos

Una vista del crucero MSC Armony se ve atracado en Barcelona, España, el miércoles 3 de abril de 2024. Un crucero que según los reportes llevaba 1.500 personas a bordo fue detenido el miércoles en el puerto nororiental español de Barcelona debido a problemas con las visas de un grupo de pasajeros bolivianos que tenían previsto desembarcar allí. (AP Foto/Emilio Morenatti) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.