Un corte de energía eléctrica se produce en todo el Ecuador debido a un fallo de transmisión

Varias personas caminan frente a una estación de metro tras un apagón que afectó a nivel nacional, en Quito, Ecuador, el miércoles 19 de junio de 2024. En algunos sectores, el corte de energía duró unos 20 minutos, pero en ciudades como Guayaquil las autoridades indicaron que el regreso de la electricidad podría tomar hasta cuatro horas. (AP Foto/Dolores Ochoa)