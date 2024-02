Un comité en Senegal propone elecciones en junio tras el rechazo judicial a aplazarlas 10 meses

ARCHIVO - Manifestantes protestan contra la decisión del presidente de Senegal, Macky Sall, de aplazar las elecciones del 25 de febrero debido a una disputa entre el parlamento y la justicia sobre algunas candidaturas, en Dakar, Senegal, el 9 de febrero de 2024. (AP Foto/Stefan Kleinowitz, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.