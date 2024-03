Un barco con decenas de migrantes rohinya naufraga cerca de Indonesia

Personas de etnia rohinya rescatados de su barco naufragado descansan en un edificio del gobierno local en Samatiga, en la provincia de Aceh, Indonesia, el miércoles 20 de marzo de 2024. Un barco que llevaba decenas de migrantes musulmanes rohinya naufragó el miércoles a unas 16 millas de la playa de Kuala Bubon, en la provincia norteña de Aceh, Indonesia. (AP Foto) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.