Un autobús se sale de una autopista en el este de Alemania y deja 4 muertos

(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Vehículos de emergencia y helicópteros de rescate, en el lugar de un accidente de autobús en la A9, cerca de Schkeuditz, Alemania, el 27 de marzo de 2024. (Jan Woitas/dpa vía AP) (c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

De momento no ha quedado clara la causa del accidente. La policía dijo que no había indicios de que otro vehículo estuviera involucrado, y el conductor no estaba entre los fallecidos.