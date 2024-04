Un alud mata a un adolescente estadounidense y otras dos personas en Suiza

ARCHIVO - Esquiadores en las laderas de Riffelberg, con el monte Cervino al fondo, el 16 de enero de 2012, en Zermatt, en el cantón de Valais, Suiza. Un adolescente estadounidense y otras dos personas murieron en un alud cerca del balneario suizo de Zermatt, según dijo la policía el martes 2 de abril de 2024. (Jean-Christophe Bott/Keystone via AP, Archivo)

Las víctimas mortales eran un estadounidense de 15 años, así como un hombre y una mujer cuya identificación no se había completado aún, indicó en un comunicado la policía en el cantón de Valais. La policía no dio más detalles, aunque señaló que por el momento no tenía información sobre la identidad de la mujer.