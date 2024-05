Ucrania y Rusia intercambian ataques con drones mientras Moscú sigue con su ofensiva en el este

Un policía ucraniano y un fiscal de crímenes de guerra analizan fragmentos de una bomba frente a una residencia dañada después de un ataque aéreo ruso contra un vecindario residencial, el sábado 18 de mayo de 2024, en Járkiv, Ucrania. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved