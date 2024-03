Ucrania necesitará más de $1.000 millones para reconstruir infraestructura científica, dice UNESCO

Galyna Tolstolutska, jefa del departamento de daños por radiación y ciencia de materiales de radiación del Centro Científico Nacional de Ucrania, recorre un área gravemente dañada después de un ataque ruso en Járkiv, Ucrania, el 18 de mayo de 2023. (Foto AP/Oleksandr Brynza, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved