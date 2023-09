Ucrania insiste en que corte de ONU tiene jurisdicción para atender su denuncia contra Rusia

El representante de Ucrania, Anton Korynevych, embajador del Ministerio de Exteriores ucraniano (derecha); Oksana Zolotaryova, directora general del departamento de Derecho Internacional del ministerio (segunda por la derecha) y otros miembros de la delegación del país, esperan para dirigirse a los jueces de la Corte Internacional de Justicia donde Ucrania libra una batalla legal contra Rusia por las acusaciones de genocidio empleadas por Moscú para justificar su invasión del país en 2022, en La Haya, Holanda, el 19 de septiembre de 2023. (AP Foto/Peter Dejong) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved